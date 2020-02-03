Вченим вдалося виявити суміш бур'янів, зміст канабіноїдів в яких в 30 разів перевищує вміст у відомому канабісу.

Про це повідомляє CNN.

Уточнюється, що з’єднання були ідентифіковані і виведені з італійського сорту канабісу.

“Робота ендоканнабіноїдної системи полягає в тому, щоб підтримувати наше тіло в гомеостазі або рівновазі, і воно регулює все: від сну до апетиту, від запалення до болю і багато чого іншого. Коли людина курить марихуану, ТГК пригнічує ендоканнабіноїдну систему, прив’язуючись до канабіноїдних рецепторів і порушуючи їх здатність зв’язуватися між нейронами”, – йдеться в матеріалі.

Відзначається, що нове відкриття змусило вчених задуматися над тим, чому деякі сорти канабісу володіють більш сильним ефектом.

“Це означає, що ці сполуки мають більш високу афінність до рецепторів в організмі людини. У сортів канабісу, де ТГК присутня в дуже низьких концентраціях, ми можемо думати, що присутність іншого, більш активного каннабіноіда може пояснити ці ефекти”, – розповів автор дослідження, доктор Чинция Чітті.

За словами дослідників, подібні каннабіноїди раніше ніколи не знаходили в природі.

“Історично багато з наших ліків були отримані з натуральних продуктів. Нові сполуки дадуть вченим новий прорив в біологічних науках”, – наголошується в матеріалі.