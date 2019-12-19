Дослідження опубліковане на порталі EurekAlert!

Під час дослідження фахівці вивчили дані про 180 тисяч жінок у віці 50 років і старше. Вони заміряли їхню вагу три рази протягом 10 років: на перший, п’ятий та дев’ятий рік експерименту.

Результати показали, що з втратою ваги знижувалася вірогідність розвитку онкології. Примітно, що коли пацієнтки, які вже перебували в групі ризику худнули, їх шанси захворіти на рак також ставали нижче.

Жінки, що втратили від 2 кг до 4,5 кг, знижували ризик онкології на 13%, що скинули від 4,5 кг до 9 кг – на 16%, а схудлі на 9 кг і більше зменшували ризики на 26%.

Крім того, провідний автор дослідження Лорен Терас додав, що навіть помірна втрата ваги провокує зниження ризику розвитку раку молочної залози у жінок старше 50 років.