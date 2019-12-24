Група вчених їх Університету Копенгагена (Данія) довела, що люди, які страждають від ожиріння, виділяють додатково по 700 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік, що істотно шкодить екологічної ситуації в світі.

Результати дослідження викладені в журналі Obesity.

Вченим вдалося з’ясувати, що на людей з ожирінням припадає 1,6% парникових викидів.

При цьому, в порівнянні з тими, у кого нормальна вага, ті, хто страждають ожиріння, виділяють в атмосферу по 700 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік додатково. Це пов’язано з підвищеною метаболічною активністю і впливом від виробництва додаткових продуктів харчування, а також зі збільшенням виробництва палива, яке необхідне для транспортування людей з ожирінням.

Для того щоб зробити такий висновок вчені проаналізували інформацію щодо викидів парникових газів, демографічні відомості, а також дані про рівень поширеності ожиріння в різних частинах планети. Вони встановили, що ожиріння призводить до виділення на 20% більшої кількості парникових викидів, ніж від тих людей, у кого немає проблем із зайвою вагою.

“Наше дослідження припускає, що на додаток до зниження ризику смертності, інвалідності і витрат на охорону здоров’я, боротьба з ожирінням позитивно вплине і на всю нашу природу”, – сказав Файдон Магкос, один з авторів дослідження.