Про це пише Medical Xpress, з посиланням на дослідження, проведене вченим Анне Ківімякі з Гельсінського університету.

Фахівці провели дослідження за участю лабораторних щурів з гіпертензією. Тваринам давали три розбавлених соки: журавлини, чорної смородини і брусниці. Саме в цих ягодах у великій кількості містяться речовини, що знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Лікар з’ясувала, що розбавлений брусничний сік істотно зменшував підвищений тиск. Крім того, Ківімякі дізналася, що концентрований сік благотворно впливав на роботі судин.

За її словами, для підтвердження отриманих нею результатів необхідні також клінічні дослідження, в яких брали б участь здорові люди зі злегка підвищеним тиском. При цьому вона підкреслила, що “брусничний сік – це не заміна медичних препаратів, але хороша добавка до їжі”.