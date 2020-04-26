Про це повідомляється на сайті американської медіакомпанії CNN.
Результати вчених були опубліковані цього місяця в журналі Zoosystematics and Evolution.
Дослідники вибрали назву для нового виду Trimeresurus salazar.
Гадюки в роду Trimeresurus є отруйними та зустрічаються по всій Східній і Південно-Східній Азії. Цей вид був виявлений в Індії, в регіоні встановлено 48 видів цього роду.
Нагадаємо, Салазар Слизерін був одним із засновників Школи чаклунства і чарівництва Хогвартса і за сюжетом володів здатністю розмовляти зі зміями.
- Вченим вдалося виявити суміш бур’янів, зміст канабіноїдів в яких в 30 разів перевищує вміст у відомому канабісу.