Команда дослідників з Індії виявила новий вид гадюки зеленого кольору і назвала її на честь професора з книг про Гаррі Поттера Салазара Слизеріна.

Про це повідомляється на сайті американської медіакомпанії CNN.

Результати вчених були опубліковані цього місяця в журналі Zoosystematics and Evolution.

Дослідники вибрали назву для нового виду Trimeresurus salazar.

Гадюки в роду Trimeresurus є отруйними та зустрічаються по всій Східній і Південно-Східній Азії. Цей вид був виявлений в Індії, в регіоні встановлено 48 видів цього роду.

Нагадаємо, Салазар Слизерін був одним із засновників Школи чаклунства і чарівництва Хогвартса і за сюжетом володів здатністю розмовляти зі зміями.