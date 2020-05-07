Про це повідомляється на сайті Європейської обсерваторії.
Виявлена чорна діра входить в потрійну систему зірок, видиму неозброєним оком. Вчені знайшли її за допомогою 2,2-метрового телескопа MPG/ESO в обсерваторії ESO Ла Сілла в Чилі.
“Ми були здивовані, коли зрозуміли, що це перша разова система зірок з чорною дірою, видима неозброєним оком”, – сказав Петро Хадрава (Petr Hadrava), заслужений вчений-емерит, співробітник Академії наук Чеської республіки в Празі і співавтор роботи.
Потрійна система, розташована в сузір’ї Телескопа, настільки близька до Землі, що в південній півкулі її зірки можна розгледіти на темному безхмарному небі без бінокля або телескопа. “У цій системі знаходиться найближча до Землі відома нам чорна діра”, – заявив співробітник ESO Томас Рівініус (Thomas Rivinius), керівник досліджень.
Група вчених спочатку спостерігала систему HR 6819 в рамках свого дослідження подвійних зоряних систем. Але, коли астрономи проаналізували свої спостереження, вони виявили в системи третього тіло, яке виявилося чорною дірою. Спостереження зі спектрографом FEROS на 2,2-метровому телескопі MPG / ESO показали, що одна з двох видимих зірок обертається навколо невидимого компаньйона за 40 днів, а друга знаходиться на великій відстані від цієї внутрішньої пари.
Прихована чорна діра в HR 6819 – одна з найперших виявлених чорних дір зоряної маси, які не взаємодіють активно зі своїм оточенням і тому залишаються воістину чорними. Вчені вважають, що невидимий об’єкт масою щонайменше в 4 маси Сонця може бути тільки чорною дірою.
На сьогоднішній день в нашій Галактиці відомо всього пару десятків чорних дір.
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