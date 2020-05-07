Група астрономів з Європейської південної обсерваторії (ESO) та інших інститутів виявила чорну діру всього за тисячу світлових років від нашої планети. Ця чорна діра ближче до Сонячної системи, ніж усі інші, відомі на сьогоднішній день.

Про це повідомляється на сайті Європейської обсерваторії.

Виявлена ​​чорна діра входить в потрійну систему зірок, видиму неозброєним оком. Вчені знайшли її за допомогою 2,2-метрового телескопа MPG/ESO в обсерваторії ESO Ла Сілла в Чилі.

“Ми були здивовані, коли зрозуміли, що це перша разова система зірок з чорною дірою, видима неозброєним оком”, – сказав Петро Хадрава (Petr Hadrava), заслужений вчений-емерит, співробітник Академії наук Чеської республіки в Празі і співавтор роботи.

Потрійна система, розташована в сузір’ї Телескопа, настільки близька до Землі, що в південній півкулі її зірки можна розгледіти на темному безхмарному небі без бінокля або телескопа. “У цій системі знаходиться найближча до Землі відома нам чорна діра”, – заявив співробітник ESO Томас Рівініус (Thomas Rivinius), керівник досліджень.

Група вчених спочатку спостерігала систему HR 6819 в рамках свого дослідження подвійних зоряних систем. Але, коли астрономи проаналізували свої спостереження, вони виявили в системи третього тіло, яке виявилося чорною дірою. Спостереження зі спектрографом FEROS на 2,2-метровому телескопі MPG / ESO показали, що одна з двох видимих ​​зірок обертається навколо невидимого компаньйона за 40 днів, а друга знаходиться на великій відстані від цієї внутрішньої пари.

Прихована чорна діра в HR 6819 – одна з найперших виявлених чорних дір зоряної маси, які не взаємодіють активно зі своїм оточенням і тому залишаються воістину чорними. Вчені вважають, що невидимий об’єкт масою щонайменше в 4 маси Сонця може бути тільки чорною дірою.

На сьогоднішній день в нашій Галактиці відомо всього пару десятків чорних дір.