Команда вчених виявила на дні Середземного моря неподалік від Італії найвищі показники рівня мікропластику, які будь-коли фіксувалися на морському дні.

Про це повідомляє британське агентство ВВС. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.

Аналіз, проведений Манчестерським університетом, виявив до 1,9 млн шматочків пластику на квадратний метр. Ці предмети включають волокна від одягу та інших синтетичних тканин, а також крихітні фрагменти від більших предметів, які з часом зруйнувалися.

Дане відкриття наштовхнуло вчених на висновок, що мікропластик (розміром менше 1 мм) концентрується в певних місцях на дні океану за допомогою потужних течій.

“Ці течії створюють так звані дрейфові відкладення… Вони можуть мати довжину в десятки кілометрів і висоту в сотні метрів. Вони є одними з найбільших скупчень осадів на Землі. Вони складаються в основному з дуже дрібного мулу, тому логічно очікувати, що в них буде виявлений мікропластик”, – пояснив доктор Ян Кейн, один із дослідників.

Згідно з підрахунками, щороку в океани потрапляє близько 4-12 мільйонів тонн пластикових відходів. Як зазначає ВВС, увага суспільства часто зосереджена на видимих скупченнях сміття, що плавають і прибиваються приливами до берегової лінії. Але цей пластик, на думку вчених, становить лише 1 % від морського забруднення.

Точне місцезнаходження інших 99 % невідоме. Частина майже напевно була поглинена морськими мешканцями. Але, швидше за все, набагато більша частина розпалася і потонула.

Згідно з поясненням учених, в океані часточки пластика або повільно осідають, або швидко переносяться потоками (потужними підводними “лавинами”), які спускаються по каньйонах на глибоке морське дно. Опинившись на глибині, мікропластик потрапляє в морські течії, що несуть насичену киснем воду і поживні речовини. Це означає, що вони є важливою частиною морської екосистеми, всередині якої мікропластик може бути поглинений живими істотами.