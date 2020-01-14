Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі PLoS ONE.

Відзначається, що у схильних до шкідливої ​​звички людей в два-три рази більше шансів захворіти клінічною депресією.

Для підтвердження своєї гіпотези вчені опитали понад дві тисячі студентів сербських вузів. В експерименті взяли участь студенти з університету Приштини (Косово) і Белграда (Сербія). Вони заповнили анкети, в яких оцінювалося їх психічне і фізичне здоров’я.

Виявилося, що ознаки клінічної депресії зустрічаються у людей, що палять частіше, ніж у некурящих. Так, в Приштинському університеті у 14% курців спостерігалася депресія, в той час як серед некурящих однолітків, які страждають на психічні розлади, було всього 4%. У Бєлградському університеті ці цифри становили 19 і 11 відсотків відповідно.

Як відзначають автори роботи, їх результати доводять, що куріння шкодить не тільки фізичному, але і психічному здоров’ю. Однак які саме фізіологічні механізми в цьому задіяні, поки не ясно.