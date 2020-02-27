Ізраїльські вчені виявили багатоклітинний живий організм, якому не потрібне повітря для життя.

Про це повідомляється в релізі університету Тель-Авіва.

Уточнюється, що унікальною твариною став паразит під латинською назвою Henneguya salminicola, який був знайдений в лососі.

Вченим вдалося виявити під час дослідження, що паразит не має мітхондріального генома. Тобто, повітря для нього не є основою існування.

В той же час наголошується, що раніше вже були відомі організми, здатні виживати при обмеженій кількості кисню, проте даний вид паразита є першою багатоклітинною істотою, яка може повністю обійтися без повітря.

Дослідники припускають, що мітохондрії були втрачені паразитом Henneguya salminicola в процесі еволюції, оскільки йому необхідно було підлаштовуватися під навколишнє середовище.

На думку вчених, таке відкриття може змінити розуміння життя не тільки на Землі, але також і в космосі.