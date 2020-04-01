У Китаї поступово послаблюють карантин і тепер вчені всього світу побоюються, щоб там не виникло повторного спалаху коронавірусу.

Про це пише науковий журнал Nature.

Вперше за кілька місяців в китайській провінції Хубей, де вперше з’явився коронавірус, впали практично до нуля випадки зараження. Минулого тижня влада зняла обмеження на поїздки до та з провінції.

Карантинні обмеження зняли приблизно через 60 днів після їх введення.

“Прийшов час послабити карантин, але ми повинні бути готові до можливої ​​другої хвилі інфекцій”, – говорить Бен Коулінг, епідеміолог з Університету Гонконгу, який буде стежити за ситуацією в Китаї. Якщо друга хвиля таки прийде, то Коулінг очікує її до кінця квітня.

Те, як в Хубеї буде розвиватися ситуація, буде стосуватися багатьох європейських країн і деяких штатів США.

Екстенсивне тестування

Китайські провінції тепер використовуватимуть всебічне тестування і відстеження контактів для виявлення нових інфекцій, а також будуть підтримувати деякі методи соціального дистанціювання для запобігання повторного спалаху. Країна також закрила свої кордони для всіх, крім громадян, щоб запобігти ввезенню вірусу. Жителі, що повертаються, підуть на карантин на 14 днів.

Але деякі дослідники говорять, що ситуація в Китаї відрізняється, тому що його уряд діяв досить агресивно, використовуючи заходи соціального дистанціювання, щоб уповільнити поширення, а також провести велике тестування та ізоляцію заражених людей, щоб викорінити потенційні джерела передачі. Ця стратегія допомогла стримати спалах. Але інші країни, такі як Італія та Іспанія, зосередилися в основному на соціальному дистанціюванні – без інтенсивного тестування і відстеження контактів. За словами Коулінг, вони зтикнуться з великими труднощами.

Полегшення обмежень

Життя в Хубеї, де проживає близько 60 мільйонів осіб, ще не повернулося до нормального життя, але люди виходять з дому і повертаються на роботу, заводи знову відкриваються. Університети, школи все ще зачинені. Поїздки до столиці провінції Ухань і з неї обмежені до 8 квітня.

З 18 березня в Хубей був зареєстрований тільки один новий випадок.

Друга хвиля

В Ухані кількість інфікованих людей, які на даний час мають імунітет до COVID-19, становить менше 10%, що означає, що багато людей як і раніше уразливі для інфекції. Вакцина збільшить відсоток людей з імунітетом, але поки її немає і чекати її протягом року немає сенсу.

Щоб побачити ризик пом’якшення карантинних заходів, потрібно поглянути на Гонконг, а також Сінгапур і Тайвань. Там стримали початкове поширення коронавірусу, завдяки інтенсивному тестуванню і відстеженню контрактів. Але за останній тиждень у всіх трьох регіонах стався стрибок нових інфекцій. Більшість було завезено з-за кордону, але є і місцеве інфікування.

Вчені вважають, що заходи треба пом’якшувати, але поступово.

Тест і трасування

Китай як і раніше проводить великий моніторинг COVID-19 по всій країні. У провінції, епіцентрі спалаху, всім жителям видають QR-код, що містить інформацію про стан їх здоров’я та історію поїздок.

Цей захід допомагає уряду відстежувати переміщення цієї людини і виявляти інших осіб, з якими вони могли вступити в контакт. Коулінг називає це “просунутою формою перевірки та відстеження”.

Варто зазначити, що в китайських містах все ж з обережністю ставляться до послаблення карантину. Музеї і визначні пам’ятки Шанхая, які були відкриті протягом останніх 18 днів, знову закриті з 30 березня. Закрили і кінотеатри.

Але при цьому людям більше не потрібно мати перепустки, щоб покинути житлові комплекси. Також дозволена доставка їжі та товарів.