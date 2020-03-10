До такого висновку дійшли фахівці Університету Джона Хопкінса (США), інформує видання ScienceAlert.

Результати дослідження опубліковані в журналі Annals of Internal Medicine.

Дослідники вивчили 181 випадок COVID-19, зафіксований за межами китайської провінції Хубей до 24 лютого. Була створена модель, що демонструє розподіл інкубаційного періоду (часу між інфікуванням і появою перших симптомів).

Як виявилося, менш ніж у 2,5 % заражених симптоми проявилися протягом 2,2 доби, а передбачуваний середній інкубаційний період склав 5,1 доби.

У 97,5 % інфікованих симптоми проявилися протягом 11,5 днів.

“Грунтуючись на аналізі загальнодоступних даних, поточна рекомендація для активного моніторингу або карантину протягом 14 днів є розумною. Хоча з цим періодом деякі випадки будуть пропущені в довгостроковій перспективі”, – зазначив епідеміолог Джастін Лессер зі Школи громадської охорони здоров’я імені Джона Хопкінса.

Раніше з’являлися повідомлення про інкубаційні періоди до 19 і навіть 24 днів. Фахівці Університету Джона Хопкінса підрахували, що на кожні 10 тисяч людей, поміщених на карантин на 14 днів, приблизно у 101 розвинулися симптоми після закінчення цього періоду.

“Поки не буде розроблена вакцина, кращий спосіб боротьби з вірусом – зберігати спокій, мити руки (протягом 20 секунд!), а якщо почуваєтеся погано – залишайтеся вдома”, – йдеться в статті.