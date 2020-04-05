Про це повідомляє ВВС.
Вчені кажуть, що такі теорії – обман і біологічно неможливі. Їх назвали “гіршим видом фейкових новин”.
Таку думку висловив директор Національної служби охорони здоров’я в Лондоні (NHS England) Стівен Повис.
“Ідея зв’язку між Covid-19 і 5G біологічно неможлива”, – стверджує доктор Саймон Кларк, доцент по клітинній мікробіології в Університеті Редінга, зазначивши, що така ідея “не витримує критики”.
“Імунна система може бути ослаблена всілякими речами – втомою в один прекрасний день або неправильною дієтою. Ці коливання невеликі, але можуть зробити вас більш вразливими до зараження вірусами”, – сказав він.
Вчені розділили всі “теорії змови”, пов’язані з 5G, на два типи. У першому випадку стверджується, що 5G може пригнічувати імунну систему, роблячи людей більш вразливими до зараження вірусом. У другому випадку йдеться про те, що вірус може якимось чином передаватися з використанням технології 5G.
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Але вчені стверджують, що радіохвилі, які використовуються в 5G та інших технологіях мобільних телефонів, знаходяться на низькочастотному кінці електромагнітного спектра. Вони менш потужні, ніж видиме світло, і недостатньо сильні, щоб нашкодити людині, на відміну від випромінювання на більш високій частоті, наприклад, від сонця або медичного рентгена.
Професор педіатрії в Університеті Брістоля Адам Фінн заявив, що 5G не може бути розповсюджувачем вірусу.
“Нинішня епідемія викликана вірусом, який передається від одної зараженої людини до іншої … Віруси і електромагнітні хвилі від мобільних телефонів і підключення до Інтернету – це різні речі. Як крейда і сир”, – заявив він.
Дослідження Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючого випромінювання (ICNIRP), проведене в цьому році, спростувало такі твердження, заявивши, що немає ніяких доказів того, що мобільні мережі викликають рак або інші захворювання.
- Раніше повідомлялося, що поширена в ЗМІ інформація про те, що китайські мобільні оператори втратили з початку року 20 млн абонентів через те, що всі вони, нібито, померли від COVID-19, є фейком.