Фахівці платформи з пошуку роботи DirectlyApply візуалізували модель співробітника, який працює віддалено, через 25 років.

Модель вони назвали Сьюзен.

Сьюзен одягнена в чорну розтягнуту футболку і рожеві домашні штани з сердечками.

У DirectlyApply зазначили, що якщо співробітники, що працюють віддалено, не змінять свої звички, то через 25 років будуть виглядати як Сьюзен.

При створенні моделі вони досліджували – як впливає на людину постійне сидіння за монітором. Сьюзен створювали психологи і фітнес-експерти, демонструючи, як неправильний режим при віддаленій роботі може вплинути на фізичне і психічне здоров’я людини.

Зокрема, через нестачу фізичної активності у Сьюзен почалося ожиріння, опухли ноги, з’явилося друге підборіддя, збільшилася шия. Через те, що вона постійно схиляється над ноутбуком і друкує – у неї болять суглоби, вже могли утворитися нарости. Також, постійна робота за комп’ютером призвела до почервоніння очей, а також чорних кіл під очима.

Через те, що Сьюзен практично постійно вдома і рідко виходить на вулицю – у неї брак вітаміну D, і, як наслідок, тьмяне й тонке волосся, яке випадає. Також відсутність вітамінів впливає на якість її шкіри. Вона бліда, тьмяна, рано з’являються зморшки.

Що стосується психічного здоров’я Сьюзен, то у неї хронічний стрес. Це відбувається через відсутність спілкування з людьми.