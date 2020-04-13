Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Факультет суспільної охорони здоров’я Університету Індонезії прогнозує, що в разі святкування Рамадану, в липні число інфікованих може сягнути одного мільйона.

Індонезійські дослідники попередили уряд, що плани дозволити мільйонам людей відвідувати свої рідні села в кінці місяця можуть привести до різкого зростання числа випадків коронавіруса.

Дослідження також показало, що система охорони здоров’я в четвертій за чисельністю населення країни світу, ймовірно, буде перевантажена попитом на відділення інтенсивної терапії, навіть якщо робляться активні зусилля по боротьбі з цим спалахом.

Президент Джоко Відодо відмовився вводити повну заборону у зв’язку з завершенням мусульманського свята, посилаючись на традиції й економічні чинники. Разом з тим, він намагається переконати людей залишатися на місці та обмежитися у використанні транспорту.

Відзначимо, що Індонезія зіткнулася з різким зростанням числа випадків після несвоєчасну реакцію уряду на масштаби інфекцій в країні.

На сьогодні в Індонезії зареєстровано 4557 випадків зараження, але, за оцінками розробників, реальне число може бути набагато вище і може досягати 250 тисяч випадків.