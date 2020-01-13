Про це повідомляється на сайті New Atlas.

Вчені провели досліди з хробаками-нематодами C. elegans – їх часто використовують в дослідженнях по темі старіння. Це тому, що у них багато клітинні шляху схожі з людськими і зазвичай живе черв’як три-чотири тижні, а це означає, що будь-які зміни в цій тривалості життя швидко стають очевидними і їх легко виміряти.

У багатьох минулих дослідженнях вчені за допомогою ліків або генної інженерії змогли збільшити тривалість життя C. elegans на 50 або 100 відсотків. При безпосередньому застосуванні до середньої тривалості життя людини близько 80 років це було б рівнозначно тривалості життя від 120 до 160 років. Але в новому дослідженні команда несподівано змусила черв’яків жити в п’ять разів довше, ніж зазвичай – людський еквівалент яких становив би 400 років.

У нинішньому дослідженні життя черв’яків вдалося продовжити до чотирьох місяців завдяки зміні двох сигнальних послідовностей в їх клітинах – інсулінової і рапаміціновой. Вчені очікували, що зміна двох послідовностей відразу дасть лінійний приріст тривалості життя нематод на 130%, але результати виявилися більш несподіваними.

Команда каже, що це відкриття може допомогти пояснити, чому ніхто не знайшов жодного конкретного гена, який міг би відповідати за довголіття, а може бути багато різних комбінацій, які допомагають різним людям довше залишатися здоровими.

Звичайно, це не є Гарата того, що даний метод буде поширюватися на людей, але це дасть вченим нові можливості для вивчення методів боротьби зі старінням.