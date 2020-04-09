Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву організації.

Апарат отримав назву HEV. Його розробляють інженери і фізики з команди, яка працювала c Великим адронним колайдером.

Апарат HEV можна буде використовувати для пацієнтів із легкою формою захворювання або у відновлювальній фазі. Очікується, що це дозволить звільнити стандартні апарати ШВЛ для пацієнтів у значно тяжчому стані.

Апарат буде дешевшим ніж класичні моделі й зможе працювати від автономних джерел живлення (наприклад, сонячних батарей чи аварійних генераторів). Його можна буде використовувати в місцях з обмеженими ресурсами або нестабільними джерелами живлення.

“Ми хочемо використовувати наші ресурси та знання, щоб здійснити свій внесок у боротьбу з пандемією COVID-19”, – зазначила генеральний директор CERN Фабіола Джанотті.

У лабораторії стверджують, що модель ШВЛ повинна бути готова до випробувань у лікарнях протягом декількох тижнів.

Варто відзначити, що CERN вже виробляє дезінфекційний гель, а також використовує свої 3D-принтери для виготовлення масок і захисних екранів для правоохоронців.

ДОВІДКА. CERN розташований на кордоні Швейцарії й Франції, поблизу Женеви. Великий комплекс будівель містить робочі кабінети, лабораторії, виробничі приміщення, склади, зали для конференцій, житлові приміщення, їдальні. Там же міститься  Великий адронний колайдер – прискорювач заряджених частинок. Він є найбільшою експериментальною установкою у світі.

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