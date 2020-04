Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву організації.

Апарат отримав назву HEV. Його розробляють інженери і фізики з команди, яка працювала c Великим адронним колайдером.

Апарат HEV можна буде використовувати для пацієнтів із легкою формою захворювання або у відновлювальній фазі. Очікується, що це дозволить звільнити стандартні апарати ШВЛ для пацієнтів у значно тяжчому стані.

Апарат буде дешевшим ніж класичні моделі й зможе працювати від автономних джерел живлення (наприклад, сонячних батарей чи аварійних генераторів). Його можна буде використовувати в місцях з обмеженими ресурсами або нестабільними джерелами живлення.

“Ми хочемо використовувати наші ресурси та знання, щоб здійснити свій внесок у боротьбу з пандемією COVID-19”, – зазначила генеральний директор CERN Фабіола Джанотті.

У лабораторії стверджують, що модель ШВЛ повинна бути готова до випробувань у лікарнях протягом декількох тижнів.

Варто відзначити, що CERN вже виробляє дезінфекційний гель, а також використовує свої 3D-принтери для виготовлення масок і захисних екранів для правоохоронців.

In particular, a novel streamlined ventilator, called HEV, is being prototyped at CERN. Led by a team of physicists and engineers from the @LHCbExperiment collaboration at CERN, HEV is supported by several CERN services.

Find out more with @CERNCourier: https://t.co/xfkwOu2iBO pic.twitter.com/BetG3LPV30

— CERN (@CERN) April 8, 2020