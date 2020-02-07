Міжнародна команда вчених вперше повністю розшифрувала генетичну інформацію 38 видів ракових клітин. Це може стати проривом у лікуванні онкології.

Про дослідження повідомляє науковий журнал Nature.

Масштабне дослідження “Аналіз повного генома всіх видів раку” (PCAWG) зайняло більше 10 років. У ньому взяли участь близько 1300 вчених із 37 країн світу.

Варто відзначити, що причиною виникнення раку є мутації в ДНК. Однак досі вченим було мало що відомо про те, де саме і чому відбувається зміна генетичного коду, що провокує пухлини. Дослідники в основному аналізували лише “корисну ДНК” – частину генома, в якій закодовані білки (вона становить лише близько 2 % всієї спадкової інформації).

Як пояснили дослідники, причини виникнення раку можна порівняти з головоломкою, що складається зі 100 тисяч окремих шматочків, і тільки тепер з’явилася можливість поглянути на неї цілком, повідомляє британське агентство ВВС.

Під час дослідження були секвеновані геноми 38 видів раку із зразків, отриманих від більш ніж 2800 пацієнтів. У результаті були виявлені тисячі комбінацій мутацій, пов’язані з окремими раковими захворюваннями. Крім того, вчені описали більше 80 процесів, що провокують “поломку” генетичного коду.

Як виявилося, вони можуть бути викликані віковими змінами, передаватися у спадок, а також можуть бути пов’язані зі шкідливими звичками чи дієтою.

Дослідження виявило, що ранній розвиток окремих видів раку може починатися на генетичному рівні за десятиліття до діагнозу. Як наголошують учені, це відкриває нове “вікно можливостей” для застосування протиракової терапії.

Також встановлено, що один і той же вид раку можуть викликати абсолютно різні набори мутацій. Наприклад, у клітинах раку легенів було виявлено до 100 тисяч мутованих генів. Водночас при деяких типах ракових пухлин, які виявляються у дітей, спостерігалися поодинокі зміни.

“Найдивовижніше відкриття – це те, наскільки сильно раковий геном одного пацієнта відрізняється від генома ракових клітин іншого”, – зазначив член координаційного комітету PCAWG Пітер Кемпбелл.

Були виявлені і збіги: наприклад, одна і та ж мутація може призвести до розвитку раку грудей у жінок або раку простати у чоловіків. Таким чином, в обох випадках можуть бути ефективними однакові методи лікування.

У 5 % зразків ракових клітин вчені взагалі не виявили драйверних мутацій (їх ще потрібно буде виявити).

Дослідники склали каталог мутацій ДНК, які в підсумку призводять до розвитку онкологічних захворювань.

Очікується, що отримані ними результати допоможуть ідентифікувати ракові захворювання, що важко діагностуються, а також розробляти більш ефективне лікування (на основі специфічних для конкретного захворювання мутацій). Також вчені зможуть проводити більш ранню діагностику ракових захворювань.

“За допомогою зібраної інформації про походження і розвиток пухлин ми можемо розробити нові способи ранньої діагностики раку, більш спрямовані методи терапії – і лікувати пацієнтів з білшим успіхом”, – розповів член координаційного комітету PCAWG Лінкольн Стайн.

Крім того, вчені розраховують придумати способи раннього втручання, щоб запобігти або уповільнити розвиток невиліковних видів раку.