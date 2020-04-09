Вчені з різних країн світу вважають, що повністю знімати карантинні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу не варто доти, доки не буде знайдено вакцина, а це може зайняти ще 1-1,5 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Позитивний досвід Китаю в боротьбі з коронавірусом показує, що заходи карантину дозволили покласти край першій хвилі спалаху, але варто остерігатися другої.

“Хоча ці заходи контролю призвели до зниження кількості випадків зараження, без імунітету від Covid-19, випадки можуть легко відновитися, оскільки підприємства, фабрики та школи поступово починають працювати в колишньому ритмі. Також фіксується зростання завезених випадків заражень з-за кордону, оскільки Covid-19 продовжує поширюватися по всьому світу”, – сказав професор Джозеф Ву з Університету Гонконгу.

Дослідники зазначили, що уряд повинен бути максимально уважним і стежити за виникненням нових видів інфекції та збільшенням випадків заражень коронавірусом. Друга хвиля спалаху більш ніж реальна, якщо повернутися до колишнього способу життя занадто рано.

Професор Ву зазначив, що заходи щодо соціального дистанціювання, як мінімум, повинні бути збережені хоча б доти, поки знайдуть вакцину від коронавірусу.

У виданні зазначили, що баланс між дозволом економічної діяльності і збереженням достатнього контролю для запобігання зростанню інфекцій “ймовірно, буде оптимальною стратегією доти, доки вакцини не стануть широко доступними, незважаючи на той факт, що політика контролю, включаючи соціальне дистанціювання, зміна поведінки і обізнаність громадськості, ймовірно, будуть підтримуватися протягом деякого часу”.