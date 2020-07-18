Про це повідомляє наукове видання Phys.org.

Зазвичай для оптичних дзеркал використовують відполіровані металеві поверхні, або ж скло зі спеціальним покриттям (для поліпшення характеристик при меншій вазі).

Але фізики з Німеччини створили дзеркало, яке складається всього лише з одного структурованого шару атомів (мова йде про декілька сотень ідентичних атомів).

Атоми розташовані в двомірному масиві оптичної решітки.

Нове дзеркало є єдиним у своєму роді. Воно має товщину всього в декілька десятків нанометрів, що в тисячу разів менше за ширину людської волосини. При цьому на якість відображення це не вплинуло.

Фото: phys.org

Діаметр дзеркала становить всього близько семи мікрон (тому його навряд чи можна побачити неозброєним оком). Однак пристрій, на якому конструювали дзеркало, досить великий: він налічує понад тисячу окремих оптичних компонентів і важить близько двох тонн.

Дану розробку навряд чи можна буде використовувати в комерційних цілях найближчим часом. Однак новий матеріал має великий потенціал для науки.

Так, подальші дослідження могли б поглибити розуміння квантових теорій взаємодії світла і матерії, а також допомогти створити більш ефективні квантові пристрої.

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature.

Фото: phys.org

  • Раніше команда дослідників з Каліфорнійського університету в Берклі (США) представила 3D-принтер, який друкує за допомогою світла.
  • Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) повідомляла про плани побудувати коллайдер, який буде в рази більшим і потужнішим за Великий адронний.