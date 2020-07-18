Фізики з Інституту квантової оптики товариства Макса Планка (Німеччина) створили найтонше і найлегше дзеркало в світі.

Про це повідомляє наукове видання Phys.org.

Зазвичай для оптичних дзеркал використовують відполіровані металеві поверхні, або ж скло зі спеціальним покриттям (для поліпшення характеристик при меншій вазі).

Але фізики з Німеччини створили дзеркало, яке складається всього лише з одного структурованого шару атомів (мова йде про декілька сотень ідентичних атомів).

Атоми розташовані в двомірному масиві оптичної решітки.

Нове дзеркало є єдиним у своєму роді. Воно має товщину всього в декілька десятків нанометрів, що в тисячу разів менше за ширину людської волосини. При цьому на якість відображення це не вплинуло.

Діаметр дзеркала становить всього близько семи мікрон (тому його навряд чи можна побачити неозброєним оком). Однак пристрій, на якому конструювали дзеркало, досить великий: він налічує понад тисячу окремих оптичних компонентів і важить близько двох тонн.

Дану розробку навряд чи можна буде використовувати в комерційних цілях найближчим часом. Однак новий матеріал має великий потенціал для науки.

Так, подальші дослідження могли б поглибити розуміння квантових теорій взаємодії світла і матерії, а також допомогти створити більш ефективні квантові пристрої.

Результати дослідження були опубліковані в науковому журналі Nature.