Такими є результати дослідження ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ), що охоплює 19 українських онлайн-медіа.
Водночас на сторінках українських онлайн-медіа переважають коментарі від іноземних вчених (79,7 %).
Найпопулярнішими темами новин про науку в онлайн-медіа стали:
• здоров’я (51,9 % від усіх “наукових” новин; переважно це була інформація про дослідження, присвячені лікуванню коронавірусу);
• новини про космос (17,7 %; зокрема, йшлося про американського підприємця Ілона Маска та його компанію SpaceX);
• про технології (13,5 %).
Найбільшу кількість матеріалів про науку, дослідження, експерименти, а також науково-популярних новин було зафіксовано на сайтах: “Суспільного” – 4 % (із загальної кількості новин у стрічці в моніторинговий період), “Обозревателя” – 3,8 % і на “Дзеркалі тижня”- 2,8 %.
Водночас експерти не зафіксували жодного матеріалу про науку на сайтах “Знай” та “Інтерфакс-Україна”.
Під час дослідження аналізувався контент 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.
Моніторинговий період – 18-24 травня 2020 року.
- Інтернет-видання “Букви” разом із ще п’ятьма онлайн-медіа (“Дзеркало тижня”, “Український тиждень”, “Ліга”, “Укрінформ”, “Суспільне”) очолило список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.
- У квітні 2019-го видання #Букви посіло 21-е місце в рейтингу ТОП-100 новинних сайтів суспільно-політичної тематики.