Українські експерти, науковці та дослідники коментують лише кожен п'ятий науковий матеріал в онлайн-ЗМІ (20,3 %).

Такими є результати дослідження ГО “Інститут масової інформації” (ІМІ), що охоплює 19 українських онлайн-медіа.

Водночас на сторінках українських онлайн-медіа переважають коментарі від іноземних вчених (79,7 %).

Найпопулярнішими темами новин про науку в онлайн-медіа стали:

• здоров’я (51,9 % від усіх “наукових” новин; переважно це була інформація про дослідження, присвячені лікуванню коронавірусу);

• новини про космос (17,7 %; зокрема, йшлося про американського підприємця Ілона Маска та його компанію SpaceX);

• про технології (13,5 %).

Найбільшу кількість матеріалів про науку, дослідження, експерименти, а також науково-популярних новин було зафіксовано на сайтах: “Суспільного” – 4 % (із загальної кількості новин у стрічці в моніторинговий період), “Обозревателя” – 3,8 % і на “Дзеркалі тижня”- 2,8 %.

Водночас експерти не зафіксували жодного матеріалу про науку на сайтах “Знай” та “Інтерфакс-Україна”.

Під час дослідження аналізувався контент 19 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ: bykvu.com, obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, znaj.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv.ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua, suspilne.media.

Моніторинговий період – 18-24 травня 2020 року.