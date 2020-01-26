Вчені з Лондонського і Йоркського університетів відтворили голос муміфікованого давньоєгипетського жерця Несьямуна, який помер близько 3000 років тому.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Це вдалося зробити за допомогою штучного голосового апарату.

Голос Несьямуна нагадує звучання голосної букви і чимось схожий на бекання вівці.

Жрець жив за часів правління фараона Рамзеса XI – між 1099 і 1069 рр. до н.е. Несьямун був священнослужителем у храмі Амона в Карнакському комплексі в Фівах (сучасне місто Луксор). Для виконання всіх необхідних ритуалів, що включали спів, йому був потрібен сильний голос.

Вважається, що він помер, не досягнувши віку 60 років: можливо, після сильної алергічної реакції.

Щоб відтворити голос жерця, вчені зробили мумії комп’ютерну томографію. Таким чином були отримані скани голови і шиї, за якими створена 3D-модель мовного тракту.

Надалі цю модель роздрукували на 3D-принтері. Після цього, до роздрукованого мовного тракту підключили модель гортані і динамік.

Використовуючи всю цю конструкцію, вчені зуміли синтезувати звучання голосної літери, як ніби її вимовляє Несьямун.

Як зазначає ВВС, це перший експеримент, під час якого вдалося успішно відтворити голос померлої людини за допомогою штучних засобів. У майбутньому вчені планують використовувати комп’ютерні моделі для відтворення цілих речень голосом Несьямуна.

Варто відзначити, що це єдина відома вченим мумія, що відноситься до періоду правління Рамзеса XI. У зв’язку з цим Несьямун становить великий науковий інтерес. Аналіз його останків дозволив по-новому поглянути на стародавній Єгипет.

Останки Несьямуна є частиною експозиції музею міста Лідс.