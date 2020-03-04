Про це пише видання New Atlas.

Вчені з Гарварда, PLEX Corporation і Bruker Scientific виявили молекулу гемолітіну в метеориті, відомому як Acfer 086, який був знайдений в Алжирі у 1990 році. Це досить маленький білок, що складається в основному з амінокислоти гліцину і покритий атомами заліза, кисню і літію на кінцях. Незважаючи на те, що всі ці складові добре відомі вченим, але їх конкретне розташування ніколи раніше не зустрічалося на Землі.

Гемолітін є ще одним доказом, що будівельні блоки життя почали складатися в космосі і були доставлені на Землю (і, можливо, на інші планети) в результаті падіння метеоритів. Раніше в метеоритах і кометах було знайдено безліч окремих амінокислот – будівельних блоків, з яких складаються білки. Амінокислотні прекурсори, цукор, органічні матеріали і молекули певної форми, важливі для життя, були виявлені також у космосі.

Читайте також: Ученые обнаружили органические молекулы на спутнике Сатурна

Одна справа знайти амінокислоти, плаваючі навколо, але зовсім інше – знайти їх в такій складній структурі, як білок. Хоча до цих пір неясно, як саме гемолітін міг би утворитися в космосі, та передбачалося, що окремі одиниці гліцину утворюються на поверхні пилових частинок. Тоді теплі молекулярні хмари могли б створити відповідні умови для цих ланок, щоб вони почали з’єднуватися в полімерні ланцюги і, в кінцевому підсумку, в білки.

Сам по собі гемолітін не вказує на позаземне життя, але він може дати нам натяк на те, як життя могло початися на Землі або інших подібних планетах. Угруповання атомів на кінчиках білка утворює тип оксиду заліза, який, як відомо, поглинає фотони світла і розщеплюється воду на водень і кисень.

Саме такі молекули могли використовуватися першими живими організмами як джерело енергії.