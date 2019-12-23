Вчені з Середземноморського інституту неврології Neuromed в Італії визначили, що часте вживання перцю чилі може допомогти знизити ризик смертності від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань.

Об этом сообщает EurekAlert!.

В результаті дослідження, в якому взяли участь 23 тисяч осіб, вдалося з’ясувати, що відсоток смертності від серцевого нападу серед тих, хто регулярно вживав перець раз в тиждень, на 40% нижче. Від захворювань судин головного мозку – на 50% нижче.

“Цікавим є той факт, що зв’язок між зниженням ризику смертності і раціоном харчування не встановлений”, – повідомив епідеміолог Марія Лаура Боначіо.

За словами вченого, перець чилі захищає організм як тих, хто слідує середземноморської дієти, так і тих, які харчуються не настільки правильно.