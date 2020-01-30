Вчені виростили м'язи серця і вперше пересадили їх людині

Про це повідомляє Science Alert.
Серцеві м’язи були вирощені в лабораторних умовах. Для цього використовувалися стовбурові клітини IPS, що видобуваються з клітин шкіри або крові дорослої людини.
Дані стовбурові клітини перепрограмують в необхідний стан і поміщають на спеціальні листи. Уже їх трансплантували на серце пацієнта, що страждає на ішемічну кардіоміопатію.
Дослідники планують спостерігати за пацієнтом протягом року, а також провести ще 9 подібних операцій в найближчі три роки. За словами фахівців, якщо процедура виявиться ефективною, то в майбутньому це допоможе лікувати важкі хвороби серця, не вдаючись до трансплантації цілого органу.
Вчені відзначають, що вирощування клітин значно простіше пошуку відповідного донора, а імунна система людини з більшою ймовірністю прийме власні клітини, ніж чужорідний орган.
- Раніше повідомлялося, що ізраїльські вчені довели тісний зв’язок куріння і психічних розладів.