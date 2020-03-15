Дослідження опубліковане на сайті BioRxiv.

У статті вчені зазначили, що поява нового коронавірусу COVID-19 (відомий також під назвою SARS-CoV-2) призвела до всесвітньої епідемії респіраторних захворювань, але вакцини та цільові препарати для лікування цього захворювання наразі відсутні.

Водночас вони звернули увагу на те, що сьогодні моноклональні антитіла “все частіше визнаються в якості перспективного класу ліків від інфекційних захворювань та показали терапевтичну ефективність для ряду вірусів”.

Вчені повідомили, що їм вдалося знайти для коронавірусу COVID-19 антитіло, яке здатне нейтралізувати його, а значить може бути в майбутньому використано для його лікування та профілактики.

“Тут ми повідомляємо про людське моноклональне антитіло, яке нейтралізує SARS-CoV-2 (та SARS-CoV). Це антитіло, яке перехресно нейтралізує, направлено на загальний епітоп цих вірусів та пропонує потенціал для профілактики та лікування COVID-19”, — запевняють медики.

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У своїй доповіді вони докладно описують принцип роботи антитіла. Зокрема, повідомляється, що виявлене ними антитіло атакує вразливі ділянки вірусу та викликає незворотні зміни в структурі його шипів, нейтралізуючи його.

Зазначимо, статтю опубліковано на сайті BioRxiv, яким біологи користуються для публікації своїх досліджень перед тим, як вони потраплять в престижні наукові журнали. Вказане дослідження підготовлено для публікації в журналі Nature. Зараз воно проходить перевірку та модерацію. У разі, якщо інформація про унікальну знахідку підтвердиться, вчені перейдуть до перевірки антитіла на людях, що може зайняти довгі місяці.

Раніше повідомлялося, що створення вакцини проти китайського коронавірусу COVID-19 займе щояйнаменше один рік.