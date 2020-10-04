Василь Дяків, що викладає історію, основи здоров'я та громадянського суспільства, став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020. У якості призу він отримав 250 тис. грн, а також поїздку на Global Education & Skills Forum на інтерактивну панель EdPro.

Про це повідомляється на сайті Global Teacher Prize Ukraine.

Нагородження відбулося у суботу, 3 жовтня.

Це вже четверта премія, що проходить в Україні. Цього разу до ТОП-10 Global Teacher Prize Ukraine ввійшли учитель астрономії та інформатики з села Чулаківка Херсонської області Іван Верещака, учителька фізичного виховання та хореографії з Києва Анна Домніч, учитель історії та громадянського суспільства з села Заліщики Тернопільської області Василь Дяків, учителька хімії з Хмельницького Наталія Зима, вчитель початкових класів із міста Кам’янського Дніпропетровської області Андрій Олійник, учителька англійської мови із Сум Вікторія Ломака, учитель інформатики з Одеси Олег Пустовойт, учителька англійської мови з Маріуполя Людмила Тоцина, вчитель інформатики з Житомира Микола Тарасюк і вчитель історії, громадянської освіти й етики з Благовіщенська Кіровоградської області Олександр Чучаєв.

Усього було номіновано майже три тисячі вчителів.

Інші призери

На церемонії у кількох номінаціях відзначили і інших українських учителів, серед яких були не лише фіналісти Global Teacher Prize Ukraine 2020.

В номінації “Вибір українців” перемогу здобув Андрій Олійник із Кам’янського – він отримав освітню подорож до однієї з іноземних країн.

“Видатним вчителем хімії” стала Наталія Зима з Хмельницького, вона отримала грошову винагороду в 100 тис. грн.

У номінації “Учителем фізкультури” за версією громадської організації JuniorZ переміг учитель із села Судилків Хмельницької області Віталій Мушинський.

Найкращою у номінації “Реалізація мрії” стала вчителька з Яготина, завдяки якій у рідному місті з’явиться місце активного відпочинку — SkyPark.

У номінації “Вибір серцем” було обрано відразу двох переможців педагогів, які працюють із особливими дітьми. Премію у 80 тис. грн отримала Вікторія Щербакова з міста Кролевець Сумської області, а премію у 30 тис. грн — учитель української мови та літератури Олег Швед, який працює в “Охматдиті”.

У новій номінації “Учитель громадянської освіти”, яку започаткували в USAID/ENGAGE, перемогла вчителька з Києва Леся Юрчишин. Вона поїде на всесвітній економічний форму у Давосі в 2021 році.

“Учителем-новатором” корпорація Microsoft обрала вчителя з Хмельниччини Івана Верещаку, який відвідає міжнародний освітній форум.

Що це за премія?

Global Teacher Prize заснована у 2015 році арабським мільярдером Санні Варкі. Global Teacher Prize – так звана Нобелівська премія для вчителів.

В Україні у 2017 році громадська спілка “Освіторія” заснувала національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Її метою є підвищення престижу професії вчителя. Гасло премії – “Вчителі важливі”.

Цього року премію вручають вчетверте.