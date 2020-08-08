МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Така функція не передбачена, в цьому немає потреби. Все, що стосується тестування, чітко передбачено нашим законодавством, нормативною базою, наказами МОЗ – хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого розділу щодо проведення тестування вчителів немає. Винятки – якщо є симптоми коронавірусної хвороби вчителя або він контактував з людиною, в якої підтверджено COVID-19”, – сказав міністр.

Міністр також розказав про утилізацію використаних захисних масок і рукавичок у школах.

“Керівництво школи повинно зібрати всі використані засоби індивідуального захисту в окрему ємність, і потім вже під час утилізації побутових відходів передати компанії, яка займається цією утилізацією”, – сказав Степанов.