Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Така функція не передбачена, в цьому немає потреби. Все, що стосується тестування, чітко передбачено нашим законодавством, нормативною базою, наказами МОЗ – хто саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого розділу щодо проведення тестування вчителів немає. Винятки – якщо є симптоми коронавірусної хвороби вчителя або він контактував з людиною, в якої підтверджено COVID-19”, – сказав міністр.
Міністр також розказав про утилізацію використаних захисних масок і рукавичок у школах.
“Керівництво школи повинно зібрати всі використані засоби індивідуального захисту в окрему ємність, і потім вже під час утилізації побутових відходів передати компанії, яка займається цією утилізацією”, – сказав Степанов.
- Міністерство охорони здоров’я рекордно збільшило кількість щоденних тестів на COVID-19 – всього 39 869 тестувань, з яких 19 327 — дослідження методом ПЛР.
- В Україні станом на ранок 8 серпня зафіксовано 79 750 випадків COVID-19, за добу – 1489.