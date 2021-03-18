Учнів, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнені від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві пояснили, що рішення ухвалене відповідно до урядового розпорядження від березня минулого року про “режим надзвичайної ситуації”.

“Здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою”, – йдеться в повідомленні.

У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, необхідно зробити запис “звільнений(а)”, зауважують у Міносвіти.

“Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19. Рішення набуде чинності у день його публікації в “Офіційному віснику України”, – йдеться в повідомленні.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.