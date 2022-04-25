Про це Дмитро Лунін повідомив у Facebook.
“Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення”, – наголосив він.
Росіяни вкотре обстріляли об’єкти інфораструктури. Очільник Полтавської ОВА наголосив, що напередодні по Кременчуцькій ТЕЦ вдарили 9 ворожих ракет, і уже повторно – по Кременчуцькому НПЗ (нафтопереробному заводі).
В результаті обстрілів 1 людина загинула, 7 осіб постраждали – у них поранення різного ступеня тяжкості.
Також Лунін констатував, що є значні руйнування будівель, проте всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.
- Нагадаємо, розпочалася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Найгострішою є ситуація на Сході та Півдні України.
- Раніше виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу, РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.