Учорашній обстріл міста Кременчук (Полтавська область), на переконання виконувача обов'язків Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, був найтяжчим із початку повномасштабної війни.

Про це Дмитро Лунін повідомив у Facebook.

“Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення”, – наголосив він.

Росіяни вкотре обстріляли об’єкти інфораструктури. Очільник Полтавської ОВА наголосив, що напередодні по Кременчуцькій ТЕЦ вдарили 9 ворожих ракет, і уже повторно – по Кременчуцькому НПЗ (нафтопереробному заводі).

В результаті обстрілів 1 людина загинула, 7 осіб постраждали – у них поранення різного ступеня тяжкості.

Також Лунін констатував, що є значні руйнування будівель, проте всі пожежі локалізовані. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води.