Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він також зазначив, що разом з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком перевірив обласні медичні склади.
“На складах порядок: маски – є! 10 млн шт. Апарати для штучної вентиляції легенів портативні – є! 69 шт. Пульсоксиметри – 1350 одиниць, дихальний апарат ручний силіконовий – 1180 одиниць, насос інфузійний – 1330 одиниць. Концентратор кисневий – 34 одиниць” , – написав прем’єр.
Він також запевнив, що уряд зараз працює, щоб нормалізувати ситуацію в мережах аптек.
“Є попередні домовленості з міжнародними партнерами про постачання в Україну мільйонів масок і необхідного устаткування”, – додав Шмигаль.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.