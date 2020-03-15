Між установами охорони здоров'я по всій Україні розподілять 10 млн медичних масок. Їх передадуть 16 березня.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що разом з головним державним санітарним лікарем України Віктором Ляшком перевірив обласні медичні склади.

“На складах порядок: маски – є! 10 млн шт. Апарати для штучної вентиляції легенів портативні – є! 69 шт. Пульсоксиметри – 1350 одиниць, дихальний апарат ручний силіконовий – 1180 одиниць, насос інфузійний – 1330 одиниць. Концентратор кисневий – 34 одиниць” , – написав прем’єр.

Він також запевнив, що уряд зараз працює, щоб нормалізувати ситуацію в мережах аптек.

“Є попередні домовленості з міжнародними партнерами про постачання в Україну мільйонів масок і необхідного устаткування”, – додав Шмигаль.