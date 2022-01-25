Про це йдеться в заяві на сайті політсили.
Керівник виконкому “УДАРу Віталія Кличка” Артур Палатний закликає Кабінет Міністрів та Верховну Ради переглянути держбюджет 2022. Зокрема на тлі підтримки західних партнерів досягнення в оборонній сфері мають доповнюватися зусиллями української влади.
В “Ударі” заявили, що вважають неприпустимим, що зарплати військовослужбовцям востаннє збільшувалися ще на початку 2019-го. Президент Володимир Зеленський підписав указ, що підвищити її планують у 2023 році. Проте у 2020 розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям для розв’язання соціально-побутових питань зменшили у 20 разів. Тобто виплати досягали до 10,5 тисячі гривень, а тепер розмір тільки окладу за звання становить 530-1,5 тис. гривень.
“Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці. Грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні становить лише 73%. У країні, яка воює, неприпустимо заморожувати зарплати військовим. Держава має дбати про своїх захисників”, – зазначив Палатний.
Також уряд Зеленського спровокував стагнацію в питанні переозброєння армії й державне оборонне замовлення стабільно не виконується. Хоча в бюджеті виділили 320 млрд грн, або 6% ВВП, проте фактично на оборону залучать лише 133 млрд грн.
“Від фінансування потреб оборони залежить не лише наша здатність захистити кордони та українців, а й можливість запобігти широкомасштабному наступу російського агресора. Ворог має розуміти, що ціна наступу для них буде високою”, – зазначив Артур Палатний.
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