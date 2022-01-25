Про це йдеться в заяві на сайті політсили.

В “Ударі” заявили, що вважають неприпустимим, що зарплати військовослужбовцям востаннє збільшувалися ще на початку 2019-го. Президент Володимир Зеленський підписав указ, що підвищити її планують у 2023 році. Проте у 2020 розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям для розв’язання соціально-побутових питань зменшили у 20 разів. Тобто виплати досягали до 10,5 тисячі гривень, а тепер розмір тільки окладу за звання становить 530-1,5 тис. гривень.

“Збройні Сили України стають все менше конкурентоспроможними на ринку праці. Грошове забезпечення солдата, яке на початку 2016 року відповідало 160% середньої зарплати, на сьогодні становить лише 73%. У країні, яка воює, неприпустимо заморожувати зарплати військовим. Держава має дбати про своїх захисників”, – зазначив Палатний.

Також уряд Зеленського спровокував стагнацію в питанні переозброєння армії й державне оборонне замовлення стабільно не виконується. Хоча в бюджеті виділили 320 млрд грн, або 6% ВВП, проте фактично на оборону залучать лише 133 млрд грн.