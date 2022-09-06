Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по Харкову, влучивши у житлову 5-поверхівку. На даний час на місці інциденту працюють рятувальники, які вже дістали з-під завалів трьох осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його даними, станом на 11 годину рятувальникам вдалось врятувати з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки трьох осіб.

Мовиться про двох жінок та одного чоловіка.

Як зауважив Терехов, за попередніми даними, вони не постраждали.

Мер Харкова додав, що рятувальні роботи на місці інциденту тривають.

Тим часом керівник Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко опублікував фото зі зруйнованим 5-поверховим будинком.

“Черговий злочин російських вбивць. Ранковий мирний Харків здригнувся від потужних вибухів. Російські ракети влучили в житлову багатоповерхівку. Ще встановлюємо, чи є постраждалі. На місці обстрілів працюють рятівники і поліція. Вбивці з РФ, вам доведеться відповісти за всі ваші злочини. Мешканці Харкова, – без необхідності не знаходьтесь у місцях, в яких відсутні укриття! Ваші життя потрібні Вам і всім нам, росіянам вони не потрібні! Бережіть себе!”, – написав він.