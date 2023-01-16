Про це повідомила ДСНС України.
Станом на 13:00 врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), натомість загинуло 40 осіб.
Зазначено, що травмовано внаслідок удару 75 осіб, зокрема 14 дітей. Рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб вже встановлено.
Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим.
Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Водночас триває демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
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