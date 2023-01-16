У Дніпрі до 40 осіб зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці. Зокрема загинуло троє дітей.

Про це повідомила ДСНС України.

Станом на 13:00 врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), натомість загинуло 40 осіб.

Зазначено, що травмовано внаслідок удару 75 осіб, зокрема 14 дітей. Рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких перебування 12 осіб вже встановлено.

Психологи ДСНС надали допомогу 98 постраждалим.

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Водночас триває демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.