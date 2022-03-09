Російські військові цілеспрямовано завдавали удар по пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі. За 4 години до авіаудару глава МЗС РФ Марія Захарова заявила, що там знаходяться нацбати та вогневі позиції.

Про це вона повідомила під час брифінгу.

9 березня окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.

Захарова заявила, шо “пологові будинки стали місцем для бойових позицій”.

На дитячу лікарню окупанти скинули кілька бомб. У корпусі медичного закладу ще недавно лікувалися діти. Проте зараз лікарня повністю зруйнована. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.

Очевидці додали, що тепер більше не існує пологового будинку. Є багато поранених та вбитих, але інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.