Про це вона повідомила під час брифінгу.
9 березня окупанти завдали навмисних ударів по пологовому будинку №2 і дитячій лікарні №3 Маріуполя. Внаслідок атаки багато поранених, у пологовому є вбиті жінки.
Захарова заявила, шо “пологові будинки стали місцем для бойових позицій”.
На дитячу лікарню окупанти скинули кілька бомб. У корпусі медичного закладу ще недавно лікувалися діти. Проте зараз лікарня повністю зруйнована. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється.
Очевидці додали, що тепер більше не існує пологового будинку. Є багато поранених та вбитих, але інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.
- Нагадаємо, загарбники розбомбили пологовий будинок у Маріуполі.
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