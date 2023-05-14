Удар по Тернополю: вогнеборці ліквідували пожежу складських приміщень після атаки росіян – ДСНС

У Тернополі вогнеборці ліквідували пожежу у складських приміщеннях, що була викликана влучанням російської ракети.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

14 травня у Тернополі вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 м кв, що виникли після обстрілів міста.

До гасіння було залучено 33 осіб особового складу ДСНС та 6 одиниць техніки, зокрема тактичний робот Magirus Wolf R1.

“Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях на загальній площі 400 квадратних метрів, що виникли після обстрілів міста”, – мовиться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що робот-помічник рятувальників вже не перше доводить свою ефективність. З його допомогою рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки ворожих атак на Тернопільщині та Хмельниччині. За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі.

Голова ДСНС Сергій Крук заявив, що пожежі ліквідовані та висловив вдячність кожному за роботу.

Нагадаємо, російські військові у ніч проти 14 травня двічі атакували Україну з повітря. Ціллю виявилась Тернопільська область. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що постраждали двоє цивільних громадян. Попередньо, мовилося про осколкові поранення та опіки: “Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога”.

Він розповів влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

Згодом з’явилися фотографії з гасіння пожежі, що виникла після російського нічного удару по складу в Тернополі.