У Кривому Розі (Дніпропетровська область) поліцейський наколов безпритульного собаку на вила і жбурнув його в багаття. За це він тепер постане перед судом.

Про це поінформували в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Інцидент стався 2 березня 2019 року.

“Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина, на відстань близько 2 метрів, підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який у цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події”, – наголошується в повідомленні.

Слідство у даній справі вже завершено. Обвинувальний висновок стосовно співробітника Криворізького відділу поліції спрямований до суду. Він звинувачується в жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Як повідомляє “Перший міський”, собаку на прізвисько Чейз вдалося виходити. Його задні лапки залишилися паралізованими, тому він пересувається на інвалідному візочку. Також у тварини залишилися проблеми з нирками. Лікуванням тварини займалися активісти.