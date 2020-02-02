Про це поінформували в прес-службі Державного бюро розслідувань.
Інцидент стався 2 березня 2019 року.
“Слідством встановлено, що 2 березня 2019 року до поліцейського та його малолітнього сина, на відстань близько 2 метрів, підійшов безпритульний собака і почав гавкати. Правоохоронець, який у цей час прибирав територію біля свого будинку, вдарив тварину вилами. Після цього відвів сина у будинок, а сам повернувся на вулицю. Наздогнав пса та встромив вила у його тіло, підняв та жбурнув у багаття, яке розвів незадовго до інциденту. Від загибелі тварину врятували очевидці події”, – наголошується в повідомленні.
Слідство у даній справі вже завершено. Обвинувальний висновок стосовно співробітника Криворізького відділу поліції спрямований до суду. Він звинувачується в жорстокому поводженні з твариною (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України).
У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
Як повідомляє “Перший міський”, собаку на прізвисько Чейз вдалося виходити. Його задні лапки залишилися паралізованими, тому він пересувається на інвалідному візочку. Також у тварини залишилися проблеми з нирками. Лікуванням тварини займалися активісти.
- У листопаді минулого року директор держархіву Хмельницької області прив’язав до свого авто собаку і протягнув тварину по асфальту більше кілометра. Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України “Жорстоке поводження з тваринами”. Про факт знущання над твариною в поліцію повідомили свідки події.