Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці сьогодні о 10:50 були здійснені високоточними крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це інформує пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці з акваторії Чорного моря з підводного човна. 2 ракети були знищено силами ППО.

“Серйозні руйнування, постраждали будівлі та мирні мешканці”, – наголосив Юрій Гнат.

Росіяни потрапили по цивільному об’єкту – багатолюдній площі, на якій зазвичай гуляли також і діти.

Юрій Гнат наголосив, що кількість постраждалих уточнюється. Зараз відомо про 17 загиблих, серед них – двоє малолітніх дітей. Також відомо, що унаслідок російської атаки 90 осіб звернулися за медичною допомогою, із них близько пів сотні у важкому стані.