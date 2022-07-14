Про це інформує пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці з акваторії Чорного моря з підводного човна. 2 ракети були знищено силами ППО.
“Серйозні руйнування, постраждали будівлі та мирні мешканці”, – наголосив Юрій Гнат.
Росіяни потрапили по цивільному об’єкту – багатолюдній площі, на якій зазвичай гуляли також і діти.
Юрій Гнат наголосив, що кількість постраждалих уточнюється. Зараз відомо про 17 загиблих, серед них – двоє малолітніх дітей. Також відомо, що унаслідок російської атаки 90 осіб звернулися за медичною допомогою, із них близько пів сотні у важкому стані.
- Біля Херсону стався вибух в районі складу окупантів. Частина російських військових намагається втекти з місця події.