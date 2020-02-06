Про це повідомили в пресслужбі УДО.
“Окремі користувачі соціальних мереж зробили припущення, що сьогодні у Верховній Раді України під піджаком військовослужбовця Управління державної охорони була прихована вогнепальна зброя. Насправді, до його паску прикріплені радіостанція та передбачений внутрішніми інструкціями турнікет, призначений для надання першої домедичної допомоги”, — йдеться в повідомленні.
Також пресслужба УДО опублікувала фото, на яких продемонструвала, що знаходилося під піджаком охоронця.
Як повідомлялося раніше, народний депутат Максим Саврасов (“Європейська Солідарність”) заявив, що в залі засідань Верховної Ради України сьогодні був помічений охоронець зі зброєю, опублікувавши відповідне фото.
Відповідно до джерел #Букв, це була охорона першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчук.
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