Управління державної охорони (УДО) звільнило співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над президентською резиденцією "Синьогора", що в Івано-Франківській області, коли там були президент Володимир Зеленський і очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Про це у подкасті на “Українській правді” розповів журналіст Михайло Ткач.

За його інформацією, те, що у резиденції буде проходити святкування дня народження Андрія Єрмака знало дуже багато людей.

“Про те, що Єрмак буде святкувати у Гуті свій день народження, знала така кількість людей…таке широко коло людей – і в політичних колах, і серед журналістів, і серед людей, які там працюю і живуть довкола тієї резиденції. Та коли я побачив, що Офіс президента говорить, що святкування не було…ну це все одно, що заперечувати існування керівника Офісу президента”, – сказав журналіст.

За словами Ткача, з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів.

“Я думаю, що ця історія (таємних польотів у Гуту – ред.) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки”. Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми злітали над “Синьогорою”, над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили”.

З 33-ї хвилини

#Букви оформили запит до Управління державної охорони що інформації про звільнення співробітників.