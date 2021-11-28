Про це у подкасті на “Українській правді” розповів журналіст Михайло Ткач.

За його інформацією, те, що у резиденції буде проходити святкування дня народження Андрія Єрмака знало дуже багато людей.

“Про те, що Єрмак буде святкувати у Гуті свій день народження, знала така кількість людей…таке широко коло людей – і в політичних колах, і серед журналістів, і серед людей, які там працюю і живуть довкола тієї резиденції. Та коли я побачив, що Офіс президента говорить, що святкування не було…ну це все одно, що заперечувати існування керівника Офісу президента”, – сказав журналіст.

За словами Ткача, з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів.

“Я думаю, що ця історія (таємних польотів у Гуту – ред.) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки”.

Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми злітали над “Синьогорою”, над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили”.

З 33-ї хвилини
#Букви оформили запит до Управління державної охорони що інформації про звільнення співробітників.
Президент України Володимир Зеленський відсвяткував день народження голови Офісу Президента Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.