Американський виробник електромобілів Rivian побудує завод із продуктивною потужністю у 400 тисяч електрокарів на рік вже в 2022 році. Там також планують виробляти акумуляторні батареї.

Про це пишуть у виданні TechCrunch.

У своєму листі до акціонерів компанія зазначила, що будівництво заводу у штаті Джорджія розпочнеться у 2022 році. При цьому виробництво та випуск електромобілів наступного покоління заплановано на 2024 рік. На сьогодні Rivian має три автомобілі: пікап R1T і позашляховик R1S, які орієнтовані на споживачів, і свій комерційний фургон.

Насамперед Rivian інвестуватиме в акумуляторні технології по всьому ланцюгу цінності, включно зі складанням хімічних формул для акумуляторних елементів, пошуком сировини та виробництвом елементів. Система електроприводу стане ще одним інвестиційним пріоритетом.

Також компанія планує і надалі розвивати інфраструктуру обслуговування та заряджання електромобілів. До кінця 2021 року Rivian матиме понад 60 мобільних сервісних фургонів і вісім сервісних центрів, розташованих у Каліфорнії, Колорадо, Іллінойсі, Нью-Йорку, Юті та Вашингтоні.

Довідка. Rivian Automotive – американський виробник електромобілів та автомобільна технологічна компанія, заснована у 2009 році Ар-Джеєм Скаріджем. Rivian створює електричний позашляховик та пікап на платформі “скейтборд”, яка може підтримувати майбутні автомобілі або використовуватись іншими компаніями.