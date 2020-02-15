Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував на два сезони англійська ФК "Манчестер Сіті". Клуб завищував інформацію про доходи в свій звітах.

Про це повідомили в прес-службі УЄФА.

У Союзі європейських футбольних асоціацій зазначили, що таке рішення пов’язане з висновками незалежної Арбітражної палати Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів. Арбітражна палата встановила, що футбольний клуб “Манчестер Сіті” протягом 4 років завищував інформацію про свої доходи.

“Арбітражна палата встановила, що футбольний клуб “Манчестер Сіті” допустив серйозні порушення правил клубного ліцензування та фінансового “фейр-плей” УЄФА, завищивши доходи від спонсорства в своїй бухгалтерії і в звітах про беззбитковість, поданих в УЄФА в 2012-2016 роках”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, Арбітражна палата також встановила, що клуб не сприяв розслідуванню цього факту, а це — порушення регламенту. У зв’язку з цим на клуб було накладено дисциплінарні заходи у вигляді штрафу й він був відсторонення від участі у змаганнях УЄФА на найближчих два сезони.

“Арбітражна палата наклала дисциплінарні заходи на футбольний клуб “Манчестер Сіті” та визначила, що він повинен бути відсторонений від участі в будь-яких клубних змаганнях УЄФА на два найближчі сезони (тобто на сезони 2020/21 й 2021/22), а також заплатити штраф в розмірі 30 млн євро“, — зазначили в УЄФА.

Клуб має право оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді. Як повідомили в прес-службі “Манчестер Сіті“, клуб має намір скористатися цією можливістю найближчим часом.

“Клуб якомога швидше прагне винести неупереджене рішення, отже, при першій же можливості почне розгляд в Спортивному арбітражному суді”, — зазначили в Клубі.

Також в “Манчестер Сіті” заявили, що це рішення їх “розчарувало, але не здивувало”, а сам процес на їхню думку був “упередженим”.