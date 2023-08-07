Ukrainian Fashion Week та Copenhagen Fashion Week продовжують співпрацю, зосереджену на підтримці дизайнерів України під час війни у рамках Ініціативи «Support Ukrainian Fashion» від UFW.

UFW та CPHFW пишаються тим, що знову є партнерами у сезоні SS24, привертаючи увагу до надихаючих та стійких українських талантів. CPHFW представить 4 fashion фільми українських брендів DOMANOF, GASANOVA, GUNIA PROJECT та JULIYA KROS в офіційному графіку презентацій 8 серпня о 15:00 на IG каналі CPHFW та YouTube каналі Ukrainian Fashion Week.

“Третій міжнародний сезон Ukrainian Fashion Week триває. Ми не можемо опускати руки. І не робимо цього, намагаючись бути гідними стійкості українських воїнів. Ми продовжуємо доводити світу і собі, що Україна – це не тільки країна мужніх і сміливих людей. Україна – це країна талановитих і творчих, працьовитих і відповідальних. Країна людей, які створювати якісний продукт високого рівня, як би важко це не було. І українські дизайнери – переконливий приклад цьому”, – Ірина Данилевська, співзасновниця та СЕО Ukrainian Fashion Week.

Copenhagen Fashion Week підтримує Україну та сподівається продовжувати налагоджувати міцніші мости між обома організаціями, щоб підтримати галузь у подальшому зростанні та процвітанні під час війни.

Ініціатива «Support Ukrainian Fashion»

Після повномасштабного російського вторгнення Ukrainian Fashion Week запустив Ініціативу «Підтримай українську моду» для допомоги українським дизайнерам. Таким чином, 51-й та 52-й сезони UFW вперше за 25-річну історію відбулися не в Києві, а на міжнародних подіумах, дозволивши українським модним брендам представити свої колекції, створені під час війни, на міжнародній арені в рамках 14 професійних заходів. У межах Ініціативи UFW «Support Ukrainian Fashion» 52 українські дизайнери представили свої колекції в рамках показів і презентацій на 10 тижнях моди в Європі та США: Copenhagen Fashion Week, London Fashion Week, Berlin Fashion Week та ін.

Зараз у рамках Ініціативи проходить 53-й сезон Ukrainian Fashion Week, який є третім міжнародним сезоном – UFW International Season SS24.