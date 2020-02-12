Український тиждень моди підвів підсумки сезону проектом New Names, який існує в рамках UFW з 2003 року і випустив у світовій fashion десятки відомих і успішних сьогодні українських дизайнерів.

#Букви розповідають про тих, за ким варто пильно стежити – майбутнє української моди. Нижче – про кращих колекціях останнього дня.

Panove

Основою колекції дизайнера Ірини Лук’янової стали екологічні речі з льону, бавовни і тенсела біло-синьої палітри з вкрапленнями бежевого і блакитного, які були зроблені з думкою злитися в гармонії з природою.

Дебютантка UFW продемонструвала вміння працювати з таким примхливим матеріалом, який легко мнеться, як льон: в світлі софітів, який оголює всі недоліки, на ньому не було видно жодної складки (а молоді дизайнери часто грішать цим, дозволяючи випускати на подіум невипрасувані речі, що однозначно псує перше враження). Єдині складки, на які звертаєш увагу, – це складені на манер японського орігамі драпірування, експериментальні конструкторські розробки і багатошаровість, які були витримані у всіх 14 образах, що зробило колекцію стрункою і цілісною.

Не бентежив навіть той факт, що речі більше літні, ніж зимові. Але хто не їздить відпочивати взимку в Таїланд і на Балі?

Sidletsky

Колекція Sidletsky залишила приємні враження від побаченого, за створенням якої стоїть молодий дизайнер, який заспівав оду жіночої емансипації і проголосив свободу від стереотипів. Під стать ідеї були і просторі штани в парі з оверсайз-сорочками, і подоли суконь, які розлітаються, і спідниць з розрізами від стегна.

Жакет з акцентом на талії і плечах або єдине в колекції білосніжне пальто натякали на сильну і ніжну жінку одночасно і скроєні були з любов’ю до вигинів жіночого тіла.

Правда, у всю цю емансиповану реальність дизайнера не вписувалися височенні підбори, що обмежують фізичну свободу жінки в прямому сенсі слова: одна з моделей пересувалася на них ледве переставляючи ноги. Невисокий стійкий каблук, також продемонстрований на подіумі, – мабуть, оптимальне рішення.

Iron Thread

Ця колекція закрила Український тиждень моди на дуже оптимістичній ноті, що надихає. Це було справжнє шоу, на якому дизайнер говорив про важливі з аудиторією речі за допомогою всіх доступних йому інструментів: тривожного постапокаліптичного саундтрека, клубів диму, що стелиться низько по подіуму, захисних масок на обличчі, які виглядали ультра fashionable, відеотизер, прокручений перед шоу на екрані.

Дизайнер говорив про нашу планету і пожежі, проблеми які з кожним роком зростають, знищуючи гектари нашої флори і фауни. Один з останніх прикладів – Австралія, яка принесла багато болю, втрат і стала для всіх нас приводом замислитися про майбутнє. Яким воно буде? Людству потрібно бути завжди напоготові: коли порушується баланс в природі і страждає одна з його ланок, це може набути непередбачуваних наслідків. Гуляє по планеті коронавірус, до якого ніхто не був готовий, – тому лише один із доказів.

У цьому сенсі захисні маски Iron Thread виглядали на подіумі, що називається, на злобу дня. Щоб розбудити і розворушити людство, темношкірий дизайнер, вперше опинився на подіумі UFW, використовував яскраві сигнальні кольори, етнічні принти і незвичайні колірні ефекти, які прямо натякали на африканський бекграунд. Ідею посилювали дизайнерські знахідки, як рюкзаки і портфелі, вшиті в спину курток або нагадують жилет. Це було красиве і глибоке шоу, з якого кожен пішов з правильними роздумами про майбутнє.