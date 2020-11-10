Деталі опубліковані на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Азербайджану. Також про це повідомляється на сайті Кремля.
“Миротворчий контингент” РФ будуть розгортати паралельно з виведенням вірменської армії з територій Нагірного Карабаху.
Згідно з текстом угоди, опублікованим на сайті азербайджанського МЗС:
• Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях.
• До 20 листопада 2020 року Агдамський район буде повернутий Азербайджану.
• Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається “миротворчий контингент” Російської Федерації в складі 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
• “Миротворчий контингент” РФ розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту РФ – 5 років із автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін (ні Вірменія, ні Азербайджан) не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення.
• З метою контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр із контролю за припиненням вогню.
• Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район. Лачинський коридор (шириною 5 км), який забезпечить зв’язок між Нагорним Карабахом і Вірменією, залишається під контролем російського “миротворчого контингенту”.
• У найближчі три роки буде визначено план нового маршруту руху Лачинським коридором, із подальшою передислокацією російського “миротворчого контингенту” для охорони цього маршруту.
• Азербайджан гарантує безпеку руху Лачинським коридором громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.
• Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.
• Проводитиметься обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих.
• Відновлюються всі економічні та транспортні зв’язки в регіоні. Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджану і Нахічеванської Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням будуть здійснювати органи прикордонної служби ФСБ Росії.
• Буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв’язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.
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Вірменія оголосила про підписання заяви з РФ та Азербайджаном про припинення війни у Карабасі
Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, “миротворчий контингент” РФ вже розміщується в Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє і російське агентство “ТАСС” із посиланням на міноборони РФ. Згідно з останніми даними, на територію Нагірного Карабаху вже вилетіли 12 літаків з “російськими миротворцями”.
На борту Іл-76, крім військових, знаходяться також “матеріальні засоби і бронетранспортери”.
Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. Таку заяву він зробив в своєму посланні під час церемонії підписання документа про припинення військових дій у Нагірному Карабасі, повідомляє “Радіо Азатутюн”.
“У Карабасі в миротворчому центрі будуть представлені і російські, і турецькі військовослужбовці”, – зазначив Алієв
Він висловив упевненість в тому, що “у врегулюванні багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном” “ставиться крапка”.
Президент Азербайджану відзначив “особливу роль” Росії і подякував цій країні за “особисту участь”. Крім того, він подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за “активну участь в політичному врегулюванні конфлікту”.
Конфлікт у Нагірному Карабасі
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.
27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.
Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.
Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.
Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.
Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.
29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.
На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.
Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.
У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.
- 19 жовтня Генеральна прокуратура Азербайджану звинуватила збройні сили Вірменії у нападі на нафтопровід Баку-Новоросійськ. У Єревані звинувачують Баку в брехні.
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