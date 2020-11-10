Угода Азербайджану, Вірменії та Росії щодо припинення військових дій у Нагірному Карабасі передбачає розгортання російського "миротворчого контингенту".

Деталі опубліковані на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Азербайджану. Також про це повідомляється на сайті Кремля.

“Миротворчий контингент” РФ будуть розгортати паралельно з виведенням вірменської армії з територій Нагірного Карабаху.

Згідно з текстом угоди, опублікованим на сайті азербайджанського МЗС:

• Оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях.

• До 20 листопада 2020 року Агдамський район буде повернутий Азербайджану.

• Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається “миротворчий контингент” Російської Федерації в складі 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

• “Миротворчий контингент” РФ розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту РФ – 5 років із автоматичним продовженням на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін (ні Вірменія, ні Азербайджан) не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування цього положення.

• З метою контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр із контролю за припиненням вогню.

• Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року – Лачинський район. Лачинський коридор (шириною 5 км), який забезпечить зв’язок між Нагорним Карабахом і Вірменією, залишається під контролем російського “миротворчого контингенту”.

• У найближчі три роки буде визначено план нового маршруту руху Лачинським коридором, із подальшою передислокацією російського “миротворчого контингенту” для охорони цього маршруту.

• Азербайджан гарантує безпеку руху Лачинським коридором громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках.

• Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

• Проводитиметься обмін військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих.

• Відновлюються всі економічні та транспортні зв’язки в регіоні. Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджану і Нахічеванської Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням будуть здійснювати органи прикордонної служби ФСБ Росії.

• Буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, що зв’язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.

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Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, “миротворчий контингент” РФ вже розміщується в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє і російське агентство “ТАСС” із посиланням на міноборони РФ. Згідно з останніми даними, на територію Нагірного Карабаху вже вилетіли 12 літаків з “російськими миротворцями”.

На борту Іл-76, крім військових, знаходяться також “матеріальні засоби і бронетранспортери”.

Тим часом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабасі будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. Таку заяву він зробив в своєму посланні під час церемонії підписання документа про припинення військових дій у Нагірному Карабасі, повідомляє “Радіо Азатутюн”.

“У Карабасі в миротворчому центрі будуть представлені і російські, і турецькі військовослужбовці”, – зазначив Алієв

Він висловив упевненість в тому, що “у врегулюванні багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном” “ставиться крапка”.

Президент Азербайджану відзначив “особливу роль” Росії і подякував цій країні за “особисту участь”. Крім того, він подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за “активну участь в політичному врегулюванні конфлікту”.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня цього року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.