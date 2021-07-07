Про це написав Кулеба в Twitter.

“Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом”, – сказав він.

Кулеба привітав відкриття Угорщиною двох пунктів пропуску на кордоні.

“Буду радий вітати Петера за кілька тижнів під час його візиту до Києва та на Донбас як голови Комітету міністрів Ради Європи”, – додав міністр.

Нагадаємо, 2 липня Угорщина закрила два пункти пропуску на кордоні з Україною.