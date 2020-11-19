Угорщина вже отримала першу партію російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", яка не отримувала дозвіл від органу контролю Європейського Союзу.

Про це повідомив у Facebook голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

“Уряд докладає всіх зусиль, щоб забезпечити найякіснішу та найбезпечнішу вакцину для угорського народу із якомога більшої кількості джерел для захисту життя та здоров’я. Угорщина — перша європейська країна, яка отримала зразок російської вакцини. “Спутник V” у Будапешті”, — написав він.

Раніше Сіярто зазначав, що угорські експерти планують вивчити цю вакцину найближчим часом та “прийняти обґрунтоване рішення щодо можливого використання та схвалення”, пише Reuters.

Примітно, що згідно з законодавством ЄС держави-членим не мають і імпортувати вакцини, що не отримали відповідних дозволів. Такий імпорт дозволений тільки в екстрених випадках, пов’язаних з “підтвердженням поширення патогенних агентів, токсинів, хімічних речовин або ядерного випромінювання, будь-яке з яких може завдати шкоди”.

Згідно з правилами ЄС, вакцина мала отримати дозвіл Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Але в EMA заявили, що не отримувала даних від Росії чи Угорщини щодо “Спутник V” або будь-якої іншої вакцини проти COVID-19.

Наразі Єврокомісія не проінформована про те, чи планує Угорщина вакцинувати своїх громадян без отримання дозволу від EMA.

У Єврокомісії застерігають Угорщину від вакцинації громадян, оскільки такий крок і може вплинути на те, як до вакцин ставитимуться в інших країнах ЄС.

“Якщо наші громадяни почнуть ставити під сумнів безпеку вакцини, якщо вона не пройшла ретельну наукову оцінку, щоб довести її безпеку та ефективність, вакцинувати достатню частину населення буде набагато складніше”, — зазначив представник Комісії в електронному повідомленні.