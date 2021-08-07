Угорщина обмежила продаж дитячих книг на ЛГБТ-тематику

Уряд Угорщини наказав магазинам продавати дитячі книги, які, як вважається, пропагують гомосексуалізм, в закритій упаковці.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

В указ також були включені книги, що пропагують зміну статі і які містять “явне” зображення сексуальності.

Їх повинні продавати окремо і не можна продавати в межах 200 метрів від школи або церкви.

Наказ є першим з того, що, як очікується, стане серією директив, які роз’яснюють наслідки прийнятого в червні закону, що забороняє використання матеріалів, які вважаються пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах.