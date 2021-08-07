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Угорщина обмежила продаж дитячих книг на ЛГБТ-тематику

Уряд Угорщини наказав магазинам продавати дитячі книги, які, як вважається, пропагують гомосексуалізм, в закритій упаковці.

Субота, 7 серпня 2021, 13:52

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

В указ також були включені книги, що пропагують зміну статі і які містять “явне” зображення сексуальності.

Їх повинні продавати окремо і не можна продавати в межах 200 метрів від школи або церкви.

Наказ є першим з того, що, як очікується, стане серією директив, які роз’яснюють наслідки прийнятого в червні закону, що забороняє використання матеріалів, які вважаються пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах.

Нагадаємо, що Європейська Комісія запустила процедуру щодо порушення прав ЛГБТ-спільноти в Угорщини. Країна має два місяці для відповідей на аргументи, висунуті Комісією, інакше розпочнеться судовий процес.

Реакцію ЄК викликало те, що 15 червня законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.

14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку занепокоєність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила законопроєкт.  Угорщина відхилила вимогу Європейської Комісії скасувати новий закон.

На переконання ЄК, Угорщина обмежила свободу висловлювання думок авторів і видавців книг і проводить дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, не надаючи жодних виправдань цього.

  • Прем’єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення референдуму, щоб протистояти критиці Європейського союзу через прийнятий в країні закон проти “пропаганди гомосексуальності”.
Теги: ЛГБТ, Угорщина, книги

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