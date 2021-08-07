Угорщина обмежила продаж дитячих книг на ЛГБТ-тематику

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
В указ також були включені книги, що пропагують зміну статі і які містять “явне” зображення сексуальності.
Їх повинні продавати окремо і не можна продавати в межах 200 метрів від школи або церкви.
Наказ є першим з того, що, як очікується, стане серією директив, які роз’яснюють наслідки прийнятого в червні закону, що забороняє використання матеріалів, які вважаються пропагандою гомосексуалізму та зміни статі в школах.
Нагадаємо, що Європейська Комісія запустила процедуру щодо порушення прав ЛГБТ-спільноти в Угорщини. Країна має два місяці для відповідей на аргументи, висунуті Комісією, інакше розпочнеться судовий процес.
Реакцію ЄК викликало те, що 15 червня законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі.
Закон розробила консервативна керівна партія прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.
14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку занепокоєність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також засудила законопроєкт. Угорщина відхилила вимогу Європейської Комісії скасувати новий закон.
На переконання ЄК, Угорщина обмежила свободу висловлювання думок авторів і видавців книг і проводить дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації, не надаючи жодних виправдань цього.
- Прем’єр Угорщини Віктор Орбан оголосив про проведення референдуму, щоб протистояти критиці Європейського союзу через прийнятий в країні закон проти “пропаганди гомосексуальності”.