Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про відновлення роботи підприємств та закладів сфери обслуговування, оскільки в країні вже вакцинували понад чверть населення.

Про це угорський прем’єр повідомив у Facebook, докладніше пише агентство Reuters.

За його словами, за місяць Угорщині вдалося у 2,5 рази збільшити кількість вакцинованих.

“Ми вже рік живемо в умовах, що нагадують воєнний час, з обмеженнями, комендантською годиною й особистими втратами. Вірус почав війну проти нас, і єдина зброя, яка обіцяє перемогу, – це вакцина. За останній місяць ми збільшили вакцинацію у 2,5 рази, тому з завтрашнього дня магазини можуть знову відкритися, а послуги – відновити роботу”, – заявив Орбан.

Водночас готелі поки залишаться закритими. Ресторани, згідно з новими правилами, можуть працювати тільки на винос або доставку.

Як зазначає Reuters, минулого тижня Угорщина повідомила про рекордну кількість смертей від коронавірусу, а лікарі розповіли, що шпиталі переповнені.

Згідно з даними Університету Джона Хопкінса, в Угорщині за кілька тижнів зафіксовано найвищий у світі щотижневий показник смертності на душу населення.

Уряд заявив, що його система охорони здоров’я перебуває у вкрай важкому стані, попри вакцинацію п’ятої частини населення. У понеділок в лікарнях знаходилось близько 12000 пацієнтів з коронавірусом, понад 1400 з них перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

Угорський уряд також провів вакцинацію серед більшості громадян на душу населення в Європейському союзі та імпортував найбільшу кількість доз вакцини в ЄС на душу населення.

При цьому місцеві лікарі назвали передчасним рішення про спішне відкриття підприємств і закладів сфери обслуговування.