Угорщина в середу відхилила вимогу Європейської комісії, вищого виконавчого органу Євросоюзу, скасувати новий закон, що забороняє школам використовувати матеріали, які вважаються такими, що пропагують гомосексуалізм.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Лідери Євросоюзу розкритикували прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана через закон. Тоді прем’єр Нідерландів Марк Рютте звернувся до Будапешту поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.

“Гомосексуальність прирівнюється до порнографії. Цей закон використовує захист дітей … для дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію … Це ганьба”, – заявила президентка Європейської комісії фон дер Ляйен в Європейському парламенті.

Єврокомісія може почати судову справу проти Угорщини в Європейському суді або заморозити фінансування для країни – це новий механізм, який використовується стосовно країн, які підривають демократичні стандарти ЄС.

Орбан, якого наступного року чекають загальнонаціональні вибори, заявив, що новий закон спрямований на захист дітей і не дискримінує сексуальні меншини.

Депутат національної асамблеї Угорщини Ґерґелі Гуляш підтвердив цю позицію: “Спроби Брюсселя дозволити нам допускати ЛГБТ-активістів у школи і дитячі сади марні, ми не хочемо цього робити”.

15 червня законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі. Прихильники закону вважають, що він допоможе боротися з педофілією. Утім, правозахисники засудили його дискримінаційність щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.