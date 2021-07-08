Про це повідомляє агентство Reuters.
Лідери Євросоюзу розкритикували прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана через закон. Тоді прем’єр Нідерландів Марк Рютте звернувся до Будапешту поважати цінності толерантності ЄС або вийти з блоку.
“Гомосексуальність прирівнюється до порнографії. Цей закон використовує захист дітей … для дискримінації людей через їхню сексуальну орієнтацію … Це ганьба”, – заявила президентка Європейської комісії фон дер Ляйен в Європейському парламенті.
Єврокомісія може почати судову справу проти Угорщини в Європейському суді або заморозити фінансування для країни – це новий механізм, який використовується стосовно країн, які підривають демократичні стандарти ЄС.
Орбан, якого наступного року чекають загальнонаціональні вибори, заявив, що новий закон спрямований на захист дітей і не дискримінує сексуальні меншини.
Депутат національної асамблеї Угорщини Ґерґелі Гуляш підтвердив цю позицію: “Спроби Брюсселя дозволити нам допускати ЛГБТ-активістів у школи і дитячі сади марні, ми не хочемо цього робити”.
15 червня законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі. Прихильники закону вважають, що він допоможе боротися з педофілією. Утім, правозахисники засудили його дискримінаційність щодо представників ЛГБТ-спільноти.
Закон розробила консервативна керівна партія прем’єрміністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.
- 14 з 27 країн ЄС висловили “глибоку заклопотаність” з приводу закону в спільній декларації, ініційованій Бельгією. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен також засудила законопроєкт.