З 7 серпня громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв’язку з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Водночас є умови щодо подорожей літаком. Із собою потрібно мати:

негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до приїзду;

український або угорський сертифікат про вакцинацію — разом із громадянами з сертифікатом без обмежень можуть в’їжджати діти до 18 років.

Для транзитного проїзду країною можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзду до країни призначення: наприклад, робочу візу, дозвіл на проживання, бронювання готелю тому подібне.

Нагадаємо, що 15 липня через сприятливу епідемічну ситуацію Європейський союз вніс Україну до “зеленого списку” країн. Це означає, що країнам блоку рекомендували скасувати заборону на необов’язкові поїздки з України, зокрема з туристичною метою.