Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Водночас є умови щодо подорожей літаком. Із собою потрібно мати:
- негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до приїзду;
- український або угорський сертифікат про вакцинацію — разом із громадянами з сертифікатом без обмежень можуть в’їжджати діти до 18 років.
Для транзитного проїзду країною можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в’їзду до країни призначення: наприклад, робочу візу, дозвіл на проживання, бронювання готелю тому подібне.
Нагадаємо, що 15 липня через сприятливу епідемічну ситуацію Європейський союз вніс Україну до “зеленого списку” країн. Це означає, що країнам блоку рекомендували скасувати заборону на необов’язкові поїздки з України, зокрема з туристичною метою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Італія відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
- Раніше повідомлялося, що для українців нарешті відкриті популярні туристичні напрямки. Наразі громадяни України можуть подорожувати до 124 країн світу.
- З п’ятниці, 14 травня, громадянам України дозволений в’їзд до Греції з туристичною метою.